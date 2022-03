Casino : en tête du SBF120

(Boursier.com) — Casino avance de 3,2% à 16,3 euros en début de séance à Paris. S&P a pourtant abaissé la perspective associée à la note crédit long terme 'B' du distributeur de 'stable' à 'négative'. L'agence de notation explique que cette décision reflète principalement la faible trésorerie de Casino par rapport à son endettement élevé en France, laissant une marge de manoeuvre limitée pour une nouvelle sous-performance dans un contexte de marché de détail concurrentiel, de pressions inflationnistes et de conditions de marché volatiles qui pourraient rendre les cessions plus difficiles.

Coté plus positif, 'BFMTV' croit savoir que Jean-Charles Naouri, le patron de Casino, tente de réchauffer les relations avec Philippe Houzé, le premier actionnaire de Carrefour, Abilio Diniz, deuxième actionnaire de Carrefour et ancien partenaire de Casino au Brésil, et Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque qui détient 10% de Casino. Et pour cause, alors que les rumeurs de consolidation sectorielle vont bon train depuis plusieurs mois, Jean-Charles Naouri ne souhaiterait pas rester en dehors de ce mouvement. "On n'a pas l'intention de rester les bras croisés, confie un de ses très proches amis. On regarde ce qu'il est possible de faire, l'analyse est en cours".

Reste un problème et non des moindres : Jean-Charles Naouri serait toujours en froid avec Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Difficile d'imagine un rapprochement entre Carrefour et Casino sans une réconciliation entre les deux dirigeants.