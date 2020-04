Casino : effet Covid-19 ou pas, réponse ce soir

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino pointe en très légère hausse à quelques heures de la publication de ses revenus trimestriels. Le distributeur devrait avoir tiré profit de la pandémie Covid-19 puisque le groupe a, lui-même, indiqué fin mars qu'il percevait une forte augmentation de la demande en produits alimentaires depuis le 13 mars. "La dynamique est plus marquée sur les formats de proximité et urbains, les Drives et la livraison à domicile", a précisé Casino, qui a malgré tout renoncé à formuler des objectifs chiffrés sur 2020-2021 compte tenu du contexte très volatil.

Le consensus 'Bloomberg' attend des revenus de 8,16 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année contre 8,85 MdsE un an plus tôt. En comparable, la croissance dans les hypers est anticipée à 2,3% alors qu'elle est attendue à 7,1% dans les supermarchés.

Goldman Sachs ('vendre') estime que Casino est relativement mieux placé que Carrefour pour faire face à la crise actuelle étant donné son exposition plus importante aux magasins de proximité, sa moindre dépendance aux grands magasins et son activité en ligne non alimentaire, CNova. La génération de liquidités reste toutefois un sujet de préoccupation majeur.