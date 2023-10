Casino : des précisions sur les augmentations de capital garanties

(Boursier.com) — Casino annonce qu'au 25 octobre 2023 à minuit (CET), date butoir pour s'engager à souscrire aux augmentations de capital garanties d'un montant total de 275 millions d'euros, le groupe a reçu des engagements de souscription de la part des créanciers pour un montant total d'environ 195 millions d'euros (soit environ 71% du montant à souscrire).

Conformément à l'accord de lock-up du 5 octobre 2023, le Groupe, le Consortium et les créanciers sécurisés initiaux qui s'étaient engagés à garantir l'augmentation de capital ont décidé, au regard notamment d'une part des délais et coûts additionnels que représente une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, et d'autre part des derniers résultats du Groupe de mettre en oeuvre immédiatement la garantie des créanciers sécurisés concernés relativement pour le montant d'environ 80 millions d'euros restant à souscrire.

Casino ne lancera donc pas d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la réalisation de sa restructuration.

Casino rappelle quela mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino.