Casino : décroche après les résultats

(Boursier.com) — Casino plonge de près de 15% à 22,3 euros, sur un plancher de 25 ans ! Le titre subit de gros dégagements après que le distributeur eut fait état d'un Ebitda de 1,07 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 4% à taux de changes constants, pour un chiffre d'affaires de 16,1 milliards d'euros, en hausse de 5,9% à données comparables. Le ROC Groupe s'établit à 386 ME, en recul organique de 3,6% et la perte nette atteint 87 ME. Le Résultat Net des activités poursuivies ressort pour sa part à -287 ME, en raison notamment de -249 ME de charges exceptionnelles majoritairement non cash.

Outre ces résultats déficitaires, les investisseurs sanctionnent également la faible performance réalisée en France au deuxième trimestre puisque la croissance interne s'est limitée à 3,1% contre +3,5% attendue. Morgan Stanley ('sous-pondérer') évoque ainsi des chiffres 'faibles', avec un profit opérationnel inférieur au consensus et une "mauvaise" génération de FCF sous-jacent.