Casino : Daniel Kretinsky se renforce au capital

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 septembre 2020 par l'AMF, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois VESA Equity Investment - contrôlée par l'homme d'affaires et milliardaire tchèque Daniel Kretinsky - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 3 septembre 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société Casino Guichard-Perrachon, et détenir 7.752.359 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de droits de vote, soit 7,15% du capital et 5,18% des droits de vote du groupe français de distribution alimentaire.

Le franchissement de seuil en question résulte d'une acquisition d'actions Casino Guichard-Perrachon sur le marché, précise encore le déclarant dans sa notification à l'Autorité des marchés financiers.