Casino coule après la dégradation de sa note crédit par S&P

(Boursier.com) — La pression monte encore d'un cran sur Casino. En nouvelle baisse marquée de 7,5% à 7,76 euros, le titre du distributeur évolue sur un nouveau plus bas historique en Bourse après que S&P Global Ratings eut dégradé la note de crédit long terme de l'entreprise de 'B' à 'CCC+'. L'agence anticipe un environnement opérationnel plus difficile pour les détaillants en France dans un contexte macroéconomique plus dégradé. "Ceci, couplé à la détérioration des marchés financiers, augmentera la pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer ses passifs". Elle estime que la firme "disposera de liquidités moins qu'adéquates, avec d'importantes échéances de dette au cours des 15 prochains mois et une marge de manoeuvre limitée".

"En outre, nous ne pouvons pas exclure que la récente détérioration marquée des prix de la dette de Casino puisse provoquer des rachats importants de dettes à des prix nettement inférieurs à la valeur nominale, ce qui pourrait être qualifié d'échange en détresse selon nos critères ", ajoute S&P.

La perspective associée à la notation crédit du groupe passe de 'négative' à 'en développement'. "L'évolution des perspectives reflète le fait que nous pourrions relever ou abaisser la note de crédit émetteur au cours des 12 prochains mois en fonction de la capacité et de la volonté de l'entreprise à faire face aux échéances de sa dette au début de 2024".

Dans le sillage de sa filiale, Rallye plonge de plus de 9% à 2,29 euros.