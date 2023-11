Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché

(Boursier.com) — Suite aux rumeurs dont la presse se fait l'écho, le groupe Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché.

Ces marques d'intérêts seront analysées par le groupe Casino et le consortium (EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) dans les prochaines semaines, étant précisé que toute opération de cession devra être préalablement approuvée par le consortium conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023. Le groupe Casino tiendra le marché informé d'éventuels développements significatifs à ce sujet.