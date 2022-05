(Boursier.com) — En réponse aux rumeurs de marché dont la presse s'est faite l'écho en fin de semaine dernière, le groupe Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année.

"Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet" souligne cependant le distributeur.

Rappelons que le titre Casino s'était emballé en fin de séance de vendredi, sur un gain de près de 10% en bourse de Paris. Une poussée de fièvre à relier à une information des 'Echos' selon laquelle le distributeur aurait passé la vitesse supérieure dans le cadre du processus de cession de GreenYellow, sa filiale dédiée aux énergies renouvelables.

Nombreux acheteurs potentiels

"Casino escompterait autour de 1,5 milliard d'euros pour sa pépite qu'il contrôle à 76% aux côtés de Tikehau et bpifrance", précisait même le quotidien économique, soit "une valorisation d'environ 15 fois l'Ebitda projeté pour 2022". Toujours selon les sources du journal, Engie et TotalEnergies étudieraient le dossier, tout comme EDP, ainsi que les fonds Ardian, KKR et Blackstone, EQT ou encore Partners Group...

Lourdement endetté, Casino est engagé dans un vaste programme de cessions d'actifs. Pour financer sa dette, les ventes de GreenYellow et Cdiscount sont régulièrement évoquées...