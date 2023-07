Casino : conclusion d'un accord de principe du groupe avec EPGC a.s., Fimalac, Attestor et certains de ses principaux créanciers

(Boursier.com) — Le groupe Casino annonce avoir conclu, sous l'égide des conciliateurs et du CIRI, un accord de principe le 27 juillet 2023 avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor et des créanciers détenant plus des deux tiers du Term Loan B, en vue du renforcement des fonds propres du Groupe et de la restructuration de son endettement financier.

L'Accord de Principe a été approuvé par le Conseil d'administration de Casino sur recommandation unanime du comité ad hoc. Il prévoit la conclusion par les parties et les autres créanciers soutenant l'Accord de Principe d'un accord de lock-up1 contraignant, au cours du mois de septembre 2023, permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre 2023 et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024.

Des groupes bancaires français (détenant, ensemble avec certains des créanciers susvisés, plus des deux tiers du RCF) ont confirmé au Groupe leur accord de principe sur les principaux termes de la restructuration tels qu'ils découlent de l'Accord de Principe.

En toute hypothèse, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Une présentation synthétique de l'Accord de Principe a été mise en ligne ce jour sur le site internet de Casino.

Cette présentation contient des éléments financiers prospectifs clés transmis par le groupe Casino aux parties prenantes dans le cadre de la procédure de conciliation, ainsi que les éléments clés du business plan préparé à date par le Consortium sur la base desdits éléments financiers transmis par le groupe Casino.

Ainsi, l'ensemble des informations privilégiées relatives au groupe Casino qui ont pu être transmises à date par Casino aux créanciers et apporteurs de fonds propres sous accord de confidentialité dans le cadre de la procédure de conciliation ont été rendues publiques.

Par ailleurs, le Groupe a obtenu des prêteurs au titre du RCF qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023 (cf. communiqué du 26 juin 2023).