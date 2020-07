Casino : comptes publiés

(Boursier.com) — Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe Casino a atteint 7.846 ME, en baisse de 7,5% au total. Sur la période, les effets de change et d'essence ont un effet défavorable respectivement de -13,1% et -2,9%. L'effet calendaire est de -0,4%. La croissance comparable du Groupe s'établit à +10,4% tirée par une activité dynamique en France et en Amérique latine, dans un contexte inédit de crise sanitaire.

En France, les ventes totales sont impactées par un recul des ventes d'essence (-157 ME soit -4,1 pts) et par l'impact du plan Rocade en hypermarchés et supermarchés. La croissance comparable s'établit à +6% sur le trimestre, portées par les formats urbains et de proximité (Franprix, Supermarchés et Proximité) avec une progression à deux chiffres, et le E-commerce alimentaire en croissance à trois chiffres. Les ventes de Monoprix affichent une hausse soutenue en alimentaire (+7,6% en comparable) et renouent avec un dynamisme en non-alimentaire à partir de mi-mai. Cdiscount affiche un volume d'affaires en hausse de +24,8% en organique, malgré le décalage des soldes à mi-juillet, tiré par la marketplace et les ventes directes. La marketplace est en croissance de +39% ce trimestre et atteint une quote-part de 46,3% du GMV (+6,2 pts).

Sur le trimestre, le nombre de nouveaux clients s'élève à 1 million avec 25 millions de visiteurs uniques en mai. Le GMV à l'international a doublé sur le trimestre avec une plateforme regroupant 88 sites couvrant 25 pays. En Amérique latine (GPA Food et Éxito), les ventes progressent de +12,5% en comparable et de +17,3% en organique. Le chiffre d'affaires total est impacté par un fort effet de change défavorable de -28,2%. Ce trimestre, les ventes en Amérique latine sont tirées par le succès de la stratégie de retournement de Multivarejo avec une croissance comparable de +15,8% et le maintien de l'excellente performance d'Assaí avec une croissance de +26,4% en organique. Éxito enregistre une bonne performance avec une croissance comparable de +6% malgré les restrictions de déplacement en Colombie.

Résultats du premier semestre

Au S1 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 16.140 ME, soit une variation de -4,2% au total, une hausse de +9,4% en organique et de +8,4% en comparable. En France, le chiffre d'affaires semestriel est en hausse de +6% en comparable, tiré par les formats urbains et de proximité.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche une hausse de son volume d'affaires de +12% tirée par la contribution croissante de la marketplace et des services B2C. Cdiscount enregistre une croissance soutenue depuis la fin du confinement confirmant la tendance. Les ventes en Amérique latine sont en croissance de +15,7% en organique et de +10,5% en comparable, tirées par la très bonne performance d'Assaí et le regain d'activité de Multivarejo.

L'EBITDA Groupe atteint 1.066 ME, en hausse de +4% hors effet de change. En France, la marge de l'EBITDA de la distribution est en croissance de +9 bps à 7,2%. Les plans d'économies et plan Rocade ont permis une économie de + 40 ME, soit une amélioration pérenne du ratio de coûts de +50 bps.

La crise sanitaire a généré un effet activité de +80 ME qui a été plus que compensé par des surcoûts temporaires liés aux mesures prises en urgence pour assurer l'approvisionnement des populations dans des conditions dégradées (coûts logistiques : -27 ME, renforts de personnel : -28 ME) et pour protéger nos collaborateurs et nos clients (sécurité, matériel de protection, nettoyage : -38 ME).

À ces effets opérationnels de -13 ME s'ajoute la prime exceptionnelle aux salariés de -37 ME, portant l'impact net de la crise sanitaire à -50 ME au S1 2020. Cdiscount enregistre une progression de son EBITDA de + 30 ME soit une marge d'EBITDA de 4,5% (+302 bps), avec une marge brute en hausse de + 2,8 pts, tirée par l'évolution du mix produit vers des ventes à marge élevée et à récurrence d'achat (bricolage, jardin, sport, produits du quotidien). L'EBITDA de l'Amérique latine progresse de +9,9% hors effet change. Pour GPA, l'EBITDA est en croissance de +10,9% hors effet change porté par l'amélioration de la rentabilité d'Assai. Pour Grupo Éxito, l'EBITDA est en hausse de +7,3% hors effet change.

Le ROC Groupe s'établit à 386 ME. Le ROC est impacté par des surcoûts exceptionnels liés au Covid-19 (dont -47 ME de prime exceptionnelle aux salariés sur l'ensemble du Groupe) et un effet change de - 55 ME. Hors prime exceptionnelle aux salariés, le ROC Groupe progresse de +7% à change constant. En France, le ROC de la distribution s'élève à 148 ME et progresse de +2% hors prime exceptionnelle aux salariés.

Le Résultat financier normalisé au premier semestre s'établit à -378 ME contre - 341 ME au S1 2019. Les charges financières sont en hausse suite au refinancement au S2 2019 en France, l'impact de la réduction de la dette brute liée aux cessions 2020 déjà signées n'étant pas encore reflété.

Le Résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à -445 ME ce semestre, contre -226 ME au S1 2019. Le Résultat Net des activités poursuivies s'établit à -287 ME en raison notamment de -249 ME de charges exceptionnelles majoritairement non cash. Le Résultat net des activités abandonnées s'établit à -158 ME en raison notamment d'opérations de déstockage.

Situation financière au 30 juin 2020

Le cash-flow libre de la France avant plan de cession et plan Rocade s'établit à -40 ME sur le S1 2020, reflétant la saisonnalité habituelle avec une progression de +140 ME par rapport au S1 2019. La variation de BFR s'améliore de +137 ME ce semestre par rapport au S1 2019, porté par la dynamique des ventes et les plans d'actions. Les investissements (Capex bruts) sont en réduction de -14% sur la période. En France, sur 12 mois glissants la dette financière nette s'inscrit en légère réduction après réintégration de 555 ME correspondant au remboursement de Ségisor (c. 200 ME) et aux dénouements des TRS et forward GPA (357 ME).

En France, le Groupe a généré 507 ME de cash-flow libre opérationnel, soit 254 ME après frais financiers et dividendes et encaissé 469 ME de produits de cession. La Dette financière nette de Casino en France au 30 juin 2020 s'établit à 2,8 MdsE, contre 2,9 MdsE au 30 juin 2019. La dette financière nette E-commerce est quasi-stable. La dette du Latam augmente de 187 ME en lien avec l'opération de simplification de la structure du Groupe en Amérique latine. La Dette financière nette du groupe Casino au 30 juin 2020 est de 4,8 MdsE contre 4,7 MdsE au 30 juin 2019. En France, Casino dispose au 30 juin 2020 de 3,2 MdsE de liquidités, se composant d'une position de trésorerie brute de 913 ME et de lignes de crédit confirmées non tirées de 2,3 MdsE. Par ailleurs, le Groupe dispose d'un montant de 186 ME sur un compte séquestre dédié au remboursement des obligations.

Au 30 juin 2020, sur le périmètre "France Retail + E-commerce", les covenants sont respectés. Le ratio Dette brute / EBITDA ajusté est de 6,62x, inférieur au plafond de 7,50x, soit avec une marge de manoeuvre de 764 ME sur la dette brute. Le ratio EBITDA ajusté / Coûts financiers nets est de 3,76x, supérieur au seuil de 2,25x, soit une marge de manoeuvre de 350 ME sur l'EBITDA.

Perspectives S2 2020

Les priorités du Groupe en France pour le semestre sont :

-La croissance de l'activité portée par le E-commerce alimentaire et Cdiscount, l'expansion sur les formats porteurs et la dynamique commerciale des enseignes

-La poursuite de l'accroissement de la rentabilité via la montée en puissance des plans d'économies en cours et la croissance des nouvelles activités (énergie et data)

-La génération de cash avec la poursuite des efforts de baisse de stocks et la maîtrise des capex

-La réduction de la dette brute avec l'allocation de l'ensemble des produits du plan de cession au désendettement, et la poursuite du plan de cession de 4,5 MdsE d'actifs non stratégiques.