Casino : communication sur la mise à jour du plan d'affaires 2024-2028

(Boursier.com) — Le groupe Casino a mis en ligne sur le site de la société une présentation relative à la mise à jour du plan d'affaires 2024 2028 du Groupe.

Ce nouveau plan d'affaires s'appuie sur :

- Le plan d'affaires 2024-2028 publié le 26 juin 2023,

- le reforecast pour l'exercice 2023 (inchangé) qui a déjà fait l'objet d'une publication du Groupe en date du 27 juillet 2023,

- la revue de la trajectoire 2024-2028 par le Groupe et ses conseils.

(En ME) 2023 / 2024 / 2025 // 2028

Chiffre d'affaires : 14.923 / 14.799 / 15.682 // 17.297

EBITDA après loyers : 214 / 401 / 582 // 830

% du CA : 1,4% / 2,7% / 3,7% // 4,8%

Capex : (418) / (452) / (477) // (513)

FCF hors financements opérationnels et dette sociale :

(889) / (165) / (85) // 175

Free cash-flow pro forma, hors financements opérationnels et dette sociale : (889) / (155) / (25) // 278.

Par ailleurs, dans le prolongement de son communiqué du 18 septembre 2023, le groupe annonce que le Tribunal de commerce de Paris a décidé de proroger la période de conciliation jusqu'au 25 octobre 2023.