Casino : Cession de la participation du groupe dans Groupe Éxito

(Boursier.com) — Le groupe Casino annonce que son Conseil d'administration a approuvé vendredi 13 octobre 2023 la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja, qui détient le premier groupe de distribution alimentaire au Salvador et opère sous l'enseigne Super Selectos, pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito S.A., correspondant à 34,05% du capital social de Groupe Éxito, dans le cadre d'offres publiques d'achat qui seront lancées par l'Acheteur en Colombie et aux États-Unis en vue de l'acquisition de 100% des actions en circulation de Groupe Éxito (y compris sous la forme d'American Depositary Shares et de Brazilian Depositary Receipts), sous réserve de l'acquisition d'au moins 51% des actions ("OPA").

Grupo Pão de Açucar, une filiale brésilienne de Casino, qui détient 13,31% des actions de Groupe Éxito, est également partie de l'Accord préalable et a accepté de vendre sa participation dans le cadre de l'OPA.

Le prix qui sera offert dans le cadre de l'OPA est de USD 1,175 milliard pour 100% des actions en circulation, soit l'équivalent de 0,9053 USD par action, ce qui représente un total de USD 400 millions (correspondant à EUR 380 millions à cette date) pour la participation directe du groupe Casino et de USD 156 millions (EUR 148 millions) pour la participation de GPA. Le prix de l'offre sera payé par l'Acheteur en espèces.

Le prix par action sera réduit par toute distribution extraordinaire de dividendes ou toute autre distribution, paiement, transfert d'actifs ou transaction similaire effectuée par Groupe Éxito, à l'exception des dividendes ordinaires, entre la date de l'Accord préalable et la date de dépôt des documents de l'OPA auprès de la Surintendance Financière de Colombie ("SFC").

Le lancement de l'OPA est soumis à l'approbation de la SFC et aux dépôts nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La clôture de l'OPA est prévue autour de la fin de l'année.