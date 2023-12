Casino : Cession de la participation dans le groupe Éxito

(Boursier.com) — Suite à la précédente communication du 16 octobre 2023 relative à la cession par le groupe Casino de sa participation totale dans Almacenes Éxito SA à Grupo Calleja, le groupe Casino annonce que l'acheteur a publié dans le journal colombien El Colombiano, le 10 décembre 2023, le premier avis de l'Offre Publique d'Achat qui sera lancée en Colombie dans le cadre du projet de l'acheteur d'acquérir jusqu'à 100% des actions en circulation du Groupe Éxito (y compris les actions représentées par les American Depositary Shares et les Brazilian Depositary Receipts), sous réserve d'une condition minimale d'acquisition d'au moins 51% des actions en circulation du groupe Éxito (y compris les actions représentées par des American Depositary Shares et des Brazilian Depositary Receipts).

Conformément aux informations publiées par l'Acheteur, le TO colombien sera ouvert du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024 et le règlement aura lieu le troisième jour ouvrable après l'attribution du TO colombien par la bourse colombienne, à la fin du mois de janvier 2024.

Comme indiqué précédemment, le groupe Casino prévoit que l'acheteur lancera également une offre publique d'achat aux États-Unis dans le cadre de l'opération. À la date des présentes, l'offre publique d'achat américaine n'a pas encore commencé et l'acheteur n'a pas encore divulgué les dates pendant lesquelles l'offre publique d'achat américaine restera ouverte