Casino : CA 2019 de 34,6 MdsE, ralentissement au 4ème trimestre

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino publie pour l'exercice 2019 un CA de 34,6 MdsE en croissance organique de 4,2% (+2,2% en comparable). Le groupe confirme ses objectifs de cessions en France de 2,5 MdsE en fin de premier trimestre 2020, dont 2,1 MdsE sont déjà signés. L'objectif est de 4,5 MdsE en fin de premier trimestre 2021. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 MdsE en hausse de 3,6% en organique et +1,6% en comparable.

En France, le principal nouveau fait marquant du 4ème trimestre 2019 et du début de l'année 2020 est selon le groupe l'accroissement du trafic clients grâce au déploiement rapide des magasins autonomes dans les enseignes du groupe.

Casino a poursuivi l'exécution de ses plans visant à renforcer sa structure. Le groupe évoque donc l'exécution du plan de refinancement, avec la levée de financements pour 1,8 MdE et la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit confirmée en France à échéance octobre 2023, soit une extension de 1,6 à 3,6 ans de la maturité moyenne de ses lignes de crédit. Il souligne le regroupement des activités en Amérique Latine sous la filiale brésilienne GPA qui détient désormais 96,6% d'Exito. Le transfert au Novo Mercado est attendu pour février 2020.

Casino confirme les objectifs des plans de cession en France de 2,5 MdsE à fin T1 2020 dont 2,1 MdsE signés à ce jour et 4,5 MdsE d'ici fin T1 2021.

La croissance du Résultat Opérationnel Courant (données non encore auditées) sur le périmètre France Retail hors immobilier est estimée à +5%. Sur cette base, la marge opérationnelle de distribution s'établirait à 3,1%, en progression de +20 bp par rapport à 2018.

Casino anticipait jusqu'à présent pour 2019 une croissance du ROC de 10% sur le périmètre France Retail hors immobilier.

En Amérique Latine, le groupe maintient au T4 une forte croissance de +9,2% en organique portée par le Cash & Carry, les supermarchés rénovés et convertis aux formats porteurs, et la très bonne dynamique de la proximité. L'activité en Colombie enregistre une bonne performance sur tous les formats.

Dans le cadre du processus de cession en cours, Leader Price est classé en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2019. L'année 2018 a été retraitée en conséquence.

Au 4ème trimestre 2019, l'impact du change est défavorable de -3,2% et l'effet essence ressort à +0,5%. L''effet périmètre est négatif et s'établit à -1,6%. L'effet calendaire est de -0,8%. En France, les ventes du trimestre s'établissent à 4,16 MdsE, stables en comparable, marquées par la concentration du groupe sur ses formats et géographies les plus porteurs.

Sur l'ensemble de l'année, le volume d'affaires (GMV) de Cdiscount atteint 3,9 MdsE, en croissance de +9,1% en organique, porté par la marketplace, levier majeur de rentabilité, les services B2C et les corners Géant.