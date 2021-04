Casino bondit, porté par les annonces autour de GreenYellow et Cdiscount

(Boursier.com) — Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors que de récentes rumeursprêtaient à Casino l'intention d'introduire en bourse GreenYellow ainsi que d'éventuellement réduire sa participation dans Cnova, le distributeur a annoncé hier soir avoir engagé activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow (fournisseur et producteur d'électricité) et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance. "Ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d'opérations de marché, pourraient aussi s'accompagner de placements secondaires de titres détenus par le Groupe, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques", a précisé le groupe stéphanois.

Pour Bryan Garnier, les projets de Casino "ont du sens" étant donné le "marché très dynamique des introductions en bourse", notamment parce que les énergies renouvelables et le commerce électronique sont "tous deux des actifs très attrayants et à la mode" dans une ère post-Covid-19. Cité par 'Bloomberg', l'analyste Clement Genelot s'attend à ce que Casino "monétise autant que possible ses actifs Cnova et GreenYellow" en abaissant sa participation directe à environ 51% afin de soutenir son programme de cession de 5,4 MdsE. "Maintenant, la seule et unique question qui se pose est la suivante : à quel niveau de valorisation l'introduction en bourse de GreenYellow et la 'réintroduction' de Cnova seront-elles effectuées ?"

Surfant sur ces annonces, Casino bondit de plus de 2% à 28 euros en début de séance à Paris.