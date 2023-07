Casino : bientôt le dénouement !

(Boursier.com) — Dans le cadre de la procédure de conciliation, le groupe Casino annonce une estimation de son chiffre d'affaires France réalisé au 2e trimestre 2023 et de son Ebitda France après loyers réalisé au 1er semestre 2023.

Le chiffre d'affaires estimé du 2e trimestre 2023 des enseignes parisiennes et de proximité augmente de +2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et des supermarchés est en baisse de respectivement -17% et -14% à périmètre comparable, sous l'effet notamment des baisses de prix.

Pour la même période, le chiffre d'affaires de Cdiscount devrait être en baisse de -22% à périmètre comparable. La GMV baisse de -13% tandis que la GMV de la Marketplace devrait être proche de l'équilibre (-3%).

L'Ebitda France après loyers du 1er semestre 2023 (hors promotion immobilière) est actuellement estimé entre -165 ME et -175 ME (+191 ME pour la même période en 2022), lié à la baisse du chiffre d'affaires et à la baisse des prix en hyper et supermarchés.

Hors hyper- et supermarchés, l'Ebitda France après loyers (hors promotion immobilière) du S1 2023 serait compris entre +150 ME et +160 ME (+152 ME au S1 2022).

Sur 12 mois glissants, l'Ebitda après loyers est estimé à environ 300 ME.

Au vu des performances estimées à la fin du 1er semestre, le Groupe anticipe désormais un Ebitda France après loyer payés inférieur à 300 ME sur l'année 2023 (440 ME dans le plan d'affaires présenté au marché le 26 juin 2023).

Prochaines étapes

Afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe au plus tard le 27 juillet 2023, les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d'offres révisées au plus tard le 14 juillet 2023 à 21h.

Au-delà des critères d'appréciation des offres publiés par le Groupe le 28 juin 2023, Casino indique que les offres révisées seront également appréciées au regard des éléments suivants :

1) inconditionnalité des engagements d'apport de fonds propres et

2) niveau de liquidités disponibles pour le Groupe post-réalisation de la restructuration ce qui traduira la robustesse financière du plan de restructuration.

Les offres révisées reçues feront l'objet d'un examen par le comité ad hoc du conseil d'administration, puis d'une présentation aux créanciers du Groupe, sous l'égide des conciliateurs et du CIRI, lundi 17 juillet 2023.

Le conseil d'administration de Casino se réunira à l'issue de cette réunion.