Casino : Beyond Meat lance son 'Beyond Burger' issu du végétal en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Beyond Meat, spécialiste de la viande issue de végétaux, annonce aujourd'hui le lancement de son "révolutionnaire" Beyond Burger dans 500 points de vente en France. Le Groupe Casino est le premier grand distributeur en France à commercialiser le portefeuille de protéines végétales innovantes de Beyond Meat et à proposer le Beyond Burger et la Beyond Sausage dans des magasins sélectionnés des enseignes françaises Monoprix, Franprix, Casino Supermarchés et Géant.

"En accord avec notre mission Eat What You Love, qui vise à permettre aux consommateurs de manger ce qu'ils aiment tout en profitant des avantages des protéines végétales, nous sommes heureux de faire découvrir aux consommateurs français le goût et la texture délicieuse de Beyond Burger", a déclaré Bram MEIJER, directeur régional du marketing de Beyond Meat pour l'EMEA. "Notre objectif est de rendre les protéines végétales plus accessibles, et nous sommes fiers de faire progresser cet objectif en concluant un partenariat avec le Groupe Casino, l'un des plus grands détaillants en France."

Corinne AUBRY-LECOMTE, Directrice industrie, innovation et qualité du Groupe Casino a commenté : "Que ce soit pour des raisons de mode de vie, de goût, d'environnement ou de bien-être animal, de plus en plus de consommateurs orientent leur alimentation vers les protéines végétales. Nous sommes toujours à la recherche de produits pour élargir notre gamme de produits à base de plantes et offrir à nos clients des choix alternatifs. Nous sommes ravis de proposer à nos clients le Beyond Burger et la Beyond Sausage. En tant que leader de la viande végétale, les produits novateurs de Beyond Meat ont révolutionné la façon dont les consommateurs savourent des protéines."