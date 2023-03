Casino : beau rebond hebdomadaire

(Boursier.com) — Casino s'offre un copieux rebond de près de 15% cette semaine, tout simplement la meilleure performance sur le SBF120. Il est vrai que le titre avait fortement décroché au cours de la semaine précédente, notamment plombé par l'abaissement de sa notation crédit par Moody's, et ce alors que le marché est de plus en plus inquiet pour l'avenir du distributeur, confronté à un mur de dette. Pour tenter de rassurer, le groupe a annoncé le lancement, et son succès, d'un plan de rachat d'obligations de 100 ME : il s'agit d'obligations émises par sa filiale détenue à 100% Quatrim arrivant à échéance en janvier 2024.

Malgré ce beau sursaut, le titre affiche encore un déclin de plus de 30% depuis le début de l'année pendant que le CAC40 affiche sur la même période un gain supérieur à 12%.