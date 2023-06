Casino : aucun évènement de crédit n'a eu lieu selon le CDDC

(Boursier.com) — L 'ouverture d'une procédure de conciliation ne constitue pas un évènement de crédit, selon le Comité de Détermination des Dérivés de Crédit. Le CDDC s'est réuni vendredi pour discuter de la question soulevée par un investisseur à la suite de la décision du distributeur d'ouvrir une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Le CDDC a déclaré que pour parvenir à sa décision, il avait pris en compte des cas antérieurs, notamment la société holding de Casino, Rallye.

La Commission a indiqué qu'elle avait également examiné les caractéristiques de la conciliation en France, expliquant que le processus était conçu pour aboutir à un accord consensuel complet avec les créanciers. Dans la mesure où un accord partiel est atteint, le CDDC a noté que cet accord ne lie pas les créanciers non consentants, et que des procédures distinctes devraient être ouvertes à cet effet. Elle a aussi indiqué qu'une conciliation n'entraîne pas une suspension générale de l'exécution ni n'impose un moratoire automatique. Elle a également noté que si une entreprise en conciliation peut demander des mesures supplémentaires, ces mesures ne sont pas automatiques du fait de la conciliation et doivent faire l'objet d'une demande distincte.