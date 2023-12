Casino : Auchan et Intermarché en discussion en vue d'une alliance

(Boursier.com) — Les distributeurs Intermarché et Auchan sont entrés en discussion en vue d'une alliance, dans le cadre de leur offre commune pour racheter l'intégralité des supermarchés et hypermarchés de Casino : "Intermarché et Auchan se sont rapprochés pour discuter les bases d'une alliance de long terme à l'achat dont l'objectif est de capitaliser sur les forces et complémentarités des deux groupes. Ces discussions s'inscrivent en complément de l'alliance actuelle Auxo (alliance entre Intermarché et Casino)", indique un communiqué.

L'alliance comprend la négociation à l'achat de produits non alimentaires et de produits alimentaires de grande consommation des grandes marques nationales, ont annoncé les deux groupes.

Cette nouvelle alliance représenterait autour de 30% du marché avec les parts de marché d'Auchan (9%) à celles d'Intermarché-Casino.

Lock-up

Très lourdement endetté, rappelons que Casino a signé en octobre un accord de "lock-up" avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui prévoit un apport de fonds propres ainsi qu'une réduction de l'endettement net du groupe.

La semaine dernière, Casino avait confirmé avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisage de vendre.

Le groupe Les Mousquetaires, société mère d'Intermarché, avait déjà accepté de racheter environ 61 magasins à Casino en mai. Intermarché dispose aussi d'une option d'achat sur un deuxième groupe de 72 magasins, exerçable au plus tard dans un délai de trois ans...

Casino s'efforce de conclure un accord de sauvetage rapide pour éviter de se retrouver en faillite au début de l'année prochaine, date à laquelle le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky prendra le contrôle du groupe.