Casino : au rebond malgré la pression boursière

(Boursier.com) — Casino remonte ce lundi midi de 2,5% à 16,88 euros, alors que le distributeur a renoué avec la croissance au premier trimestre grâce en particulier au Brésil, son deuxième marché, alors que la contraction de son activité a ralenti en France... Si le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à "retrouver une dynamique de croissance" en France, son premier marché, à maintenir un niveau de rentabilité élevée et à améliorer la génération de cash-flow, certains investisseurs restent encore circonspects. Bryan Garnier a expliqué par exemple que si la société a vu son activité domestique reculer moins que redouté au premier trimestre (-1,6% contre -2,3% de consensus), elle continue de sous-performer sensiblement le marché avec des marges en baisse. La quasi-totalité des enseignes sont en territoire négatif avec des hypers à -1,2%, des supers à -2,5%, Monoprix à -3% et Franprix à -2,2%.

En outre, la tendance positive entre la mi-mars et la mi-avril ne peut pas être entièrement extrapolée au reste du trimestre, selon le courtier... Le covenant a été respecté avec une marge de manoeuvre de 600 millions d'euros sur la dette brute sécurisée, mais indirectement aidé par les ventes d'actifs de 297 ME qui ont permis à Casino de ne pas tirer sur ses lignes de crédit sécurisées. L'analyste reste ainsi à 'vendre' sur le titre alors que les inquiétudes persistent quant à la capacité du groupe à générer une activité positive à données comparables, à garder ses clients dans un contexte inflationniste, à protéger ses marges malgré l'absence de mesures de réduction des coûts, à vendre des actifs et à arrêter la consommation de trésorerie afin de respecter son covenant en septembre.

Morgan Stanley estime pour sa part que Casino a réalisé un "bon" trimestre au niveau de la croissance à données comparables. La dette nette a augmenté mais la société a respecté ses engagements. Jefferies ('sous-performer') a évoqué de son côté une publication "mitigée" et des prévisions "ambiguës" pour l'exercice qui ne devraient pas permettre d'apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant une perspective de flux de trésorerie disponible "altérée" et les 'challenges' liés à l'endettement. Enfin, Invest Securities a ajusté sa cible de 18 à 18,5 euros avec un avis à 'neutre'.