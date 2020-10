Casino : au rebond !

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino rebondit nettement ce jeudi (+4,5% à 21,2 euros) après être tombé hier sur un plancher de près de 25 ans. Barclays, qui a ajusté mercredi son objectif de 22 à 20 euros, s'attend à un troisième trimestre assez décevant pour le distributeur qui a fait face à plusieurs vents contraires sur la période, notamment la baisse des flux touristiques en région parisienne et dans le sud-est de la France, alors que le nombre de personnes travaillant à domicile continue d'augmenter. Les supermarchés Casino devraient enregistrer une croissance positive mais les performances devraient être négatives pour tous les autres formats, y compris Franprix, les hypermarchés Géant et Monoprix. Le broker voit en revanche toujours des performances "robustes" au Brésil. Il estime néanmoins que la stratégie visant à se séparer des magasins déficitaires en France et la mise en oeuvre des mesures d'économie ne devrait que compenser partiellement le ralentissement prévu des revenus. Casino présentera ses comptes trimestriels le 29 octobre.

AlphaValue a par ailleurs confirmé son conseil 'acheter' sur le titre avec un objectif ajusté de 32,1 à 32,5 euros.