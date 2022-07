Casino annule des obligations

(Boursier.com) — Le Groupe Casino a procédé, le 11 juillet,

- à l'annulation d'un montant nominal de 20,5 millions d'euros de la souche 2023 et

- à l'annulation d'un montant nominal de 15,93 ME de l'obligation sécurisée Quatrim 2024.

Ces annulations ont été faites à la suite de rachats sur le marché.

Le montant nominal total de la souche 2023 a ainsi été réduit à 199 ME et le montant nominal total de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 a ainsi été réduit à 750 ME.

Les rachats de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 ont été financés par le compte séquestre senior sécurisé. Au 11 juillet 2022, le solde du compte séquestre senior sécurisé s'établit à 95,4 ME.