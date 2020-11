Casino : annulation d'obligations

(Boursier.com) — Casino Guichard Perrachon a procédé, le 4 novembre, à l'annulation de 682 obligations de la souche 2021, 194 obligations de la souche 2022 et 681 obligations de la souche 2023, pour un montant nominal de respectivement 68.200.000 euros, 19.400.000 euros et 68.100.000 euros, à la suite de rachats sur le marché.

En 2020, le total des obligations rachetées sur le marché et annulées s'élève à 315.200.000 euros, dont 68,2 ME de la souche 2021, 85,1 ME de la souche 2022 et 161,9 ME de la souche 2023.

Le nominal de la souche 2021 a ainsi été réduit à 529 ME, le nominal de la souche 2022 à 367 ME, et le nominal de la souche 2023 à 557,8 ME.

Au 4 novembre, le solde du compte séquestre s'établit à 113,9 ME.