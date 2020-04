Casino : AG reportée, aucun dividende en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Casino Guichard-Perrachon, réuni ce jour sous la présidence de Jean-Charles Naouri, a fixé au 17 juin 2020 l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, initialement prévue le 19 mai 2020. Les modalités de cette Assemblée générale seront précisées aux actionnaires ultérieurement. Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19 dans le monde, et de ses effets sans précédent, les membres du Comité exécutif du groupe Casino ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération. Ainsi, Jean-Charles Naouri, PDG, a décidé de diminuer de 25% sa rémunération pour les mois d'avril et de mai 2020. L'ensemble des membres du Comité exécutif s'associent à sa démarche. Par ailleurs, les rémunérations fixes du PDG et de tous les cadres dirigeants ne sont pas augmentées en 2020.

Les administrateurs ainsi que les censeurs ont souhaité également renoncer à leur rémunération dans les mêmes conditions.

Les sommes correspondantes seront reversées au Fonds commun de solidarité constitué par la Fondation de France, l'APHP et l'Institut Pasteur, au profit des personnels soignants face au Covid-19.

Le Conseil d'administration de la société a également confirmé qu'il n'y aura "aucune distribution de dividende pendant l'année 2020".