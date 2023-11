Casino : Actualisation des prévisions 2023 et mise à jour du plan d'affaires 2024-2028 sur le périmètre France

(Boursier.com) — Le groupe Casino a mis en ligne ce jour sur le site internet de la société une présentation relative à l'actualisation des prévisions 2023 du périmètre France (EBITDA après loyers payés et Free-cash-flows) et à la mise à jour de son plan d'affaires 2024-2028.

Actualisation des prévisions 2023 du périmètre France

Au vu des résultats du 3ème trimestre et des tendances observées à date au 4ème trimestre, le Groupe estime que son EBITDA 2023 après loyers serait compris entre -140 ME et -78 ME en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions.

La révision de l'EBITDA après loyers s'explique principalement par la prise en compte :

*des dernières prévisions de chiffre d'affaires de DCF3, notamment les Hypermarchés dont l'inflexion (volumes et clients présentés ci-dessous) est en cours, mais est plus longue qu'initialement prévue ;

*des impacts, sur le taux de marge de DCF, des investissements prix nécessaires dans le contexte de marché actuel pour poursuivre le redressement de l'activité.

En tenant compte de la nouvelle trajectoire 2023, du maintien du crédit fournisseur et des produits de cession attendus de la vente d'Exito, le groupe Casino n'anticipe pas, sur la base des prévisions revues par les cabinets Accuracy et Advancy, de problème de liquidité d'ici à la date de réalisation de la restructuration financière qui devrait intervenir d'ici la fin du 1er trimestre 2024. La mise en oeuvre des augmentations de capital prévues par cette restructuration financière entraînera une dilution massive des actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Mise à jour du plan d'affaires 2024-2028

Le plan d'affaires 2024-2028 publié le 20 septembre 2023 a été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle trajectoire 2023 et de nouveaux plans d'actions identifiés sur la période.

Point sur le current trading

Le redressement du trafic et des volumes en Supermarchés se poursuit avec +10% en trafic et +7% en volumes sur la dernière semaine. Sur les Hypermarchés, l'inflexion progressive est en cours (-3% en clients et -12% en volumes).