Casino accompagne les jeunes entreprises de la Food Tech

(Boursier.com) — Le groupe Casino lance Services for Equity, un dispositif d'investissement innovant pour accompagner les start-up de la Food Tech. Avec ce dispositif, le groupe Casino souhaite continuer à répondre aux nouvelles tendances de consommation en s'associant de façon innovante à des start-up de la Food Tech. L'objectif du groupe de distribution est d'accélérer le développement de leurs activités à travers un accompagnement en services valorisés. Il s'agit de leur permettre de référencer leurs produits dans un réseau d'enseignes.

Le marché de la Food Tech connaît un très fort développement en France et offre de nombreuses opportunités de croissance. Le seul marché des alternatives à la viande représenterait 124 milliards d'euros en 2030 (Etudes Barclays)... En s'engageant auprès des start-up françaises prometteuses de la Food Tech par le programme Services for Equity, le groupe Casino propose un accompagnement innovant pour les aider à se développer et à accéder à de nouveaux marchés. En contrepartie d'une prise de participation minoritaire, les start-up vont être accompagnées via des services valorisés sur une durée de 1 an ou plus. Elles disposent ainsi de l'expertise d'un grand groupe de distribution, de compétences expertes, et d'une diversité de magasins, dont un réseau urbain unique, pour référencer leurs innovations produit.

Trois start-up ont déjà intégré Services for Equity :

- Magic Bean, fondée en 2017, fabrique des préparations alimentaires à base de protéines végétales. Elles sont destinées aux flexitariens, qui veulent réduire leur consommation de viande tout en continuant à manger gourmand. Ces préparations sont disponibles chez Franprix, Monoprix et Casino Supermarchés depuis avril 2020.

- Elsy, lancée en janvier 2020, a inventé des billes chocolatées healthy jusqu'à 90% moins sucrées que ses équivalents du marché. Ces produits sont disponibles chez Franprix, Monoprix et Monop' depuis août 2020.

- Vitaline a été créée en 2016, pour proposer des repas "prêts à consommer" complets, qualitatifs et équilibrés au nutriscore A. Ils sont disponibles chez Monop' et Casino depuis septembre 2020.

Le groupe Casino mène actuellement des discussions avancées avec d'autres start-up innovantes sur le segment de l'alimentation naturelle, en vue de rejoindre le dispositif "Services for Equity" d'ici la fin de l'année.

L'objectif du groupe Casino est de suivre 5 jeunes pousses par an...