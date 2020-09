Casino a racheté et annulé des obligations 2022 et 2023

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Le groupe de distribution Casino indique avoir procédé ce mardi à l'annulation de 657 obligations de la souche 2022 et 938 obligations de la souche 2023 admises aux négociations à la bourse de Luxembourg, pour un montant nominal de respectivement 65,7 et 93,8 millions d'euros, à la suite de rachats sur le marché.

Ces rachats ont été financés par les produits de cessions placés sur le Compte Séquestre de l'opération de refinancement de novembre 2019 (" Segregated Account ").

Le nominal de la souche 2022 a ainsi été réduit à 386,4 ME et le nominal de la souche 2023 à 625,9 ME.