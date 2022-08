Casino : à nouveau ciblé par les vendeurs à découvert

(Boursier.com) — Casino a beau reprendre 2% ce mercredi, le titre affiche l'une des plus mauvaises performances de l'année sur le SBF120 avec une perte de plus de 50%. Une division par deux de l'action qui n'enlève en rien l'appétit des vendeurs à découvert. Selon les données compilées par IHS Markit et reprises par 'Bloomberg', les positions 'shorts' représentent environ 21% des titres en circulation, soit le niveau le plus élevé depuis environ deux ans.

Les vendeurs à découvert ciblent depuis longtemps le propriétaire des enseignes Monoprix et Franprix (l'action était la plus vendue en Europe début 2019), encore lourdement endetté malgré de nombreuses cessions d'actifs. Si les ventes du groupe se redressent avec le rebond du tourisme en France après la pandémie de coronavirus, Casino a encore failli violer ses covenants bancaires au deuxième trimestre, qui l'obligent à maintenir sa dette à moins de 3,5 fois une mesure de ses bénéfices, explique Clément Genelot chez Bryan Garnier. L'analyste ajoute : "tout le monde s'inquiète de la consommation de trésorerie sous-jacente de Casino en France, surtout après avoir réalisé que le test de covenant du deuxième trimestre était très, très proche de la limite de violation".

"Nous estimons que la consommation de trésorerie sous-jacente en France s'élevait encore à environ 300 millions d'euros au deuxième trimestre. La cession de GreenYellow, avec un produit de 600 millions d'euros pour le quatrième trimestre 2022, est une bonne nouvelle, supprimant les problèmes de covenants pour la fin 2022 et éventuellement le premier trimestre 2023 également. Mais qu'en est-il des trimestres suivants de 2023 compte tenu de la consommation de trésorerie imparable en France et des actifs désormais limités à vendre ?", souligne Clément Genelot. Casino a déjà cédé pour 4 milliards d'euros d'actifs depuis juin 2018, sur l'objectif total de 4,5 milliards prévu dans son plan.

Lors de la présentation de ses comptes intermédiaires, Casino, qui détient encore une part du distributeur brésilien GPA, a réaffirmé son intention de maintenir une dynamique de croissance et "un bon niveau de rentabilité" afin d'assurer "la progression de la génération de cash-flow", en dépit du contexte inflationniste. Casino n'a pas le droit à l'erreur alors que le groupe stéphanois doit remonter des dividendes à sa maison-mère Rallye et à la cascade de holdings (Foncière Euris, Finatis et Euris) de la galaxie Jean-Charles Naouri actuellement sous le coup de plans de sauvegarde.