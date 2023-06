Casino a besoin d'un apport en fonds propres d'au moins 900 millions d'euros

(Boursier.com) — Casino fait un point sur la procédure de conciliation avec ses créanciers. Le distributeur rappelle avoir mis en oeuvre différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation (c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard). Ces mesures comportent la conclusion d'un accord avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 millions d'euros ; et la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu'au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 ME), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 ME).

Les conciliateurs ont adressé aux créanciers concernés les demandes de suspension de paiement susvisés. Ils ont également sollicité des créanciers concernés afin qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipé sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023, ainsi que plus globalement à tout cas de défaut ou défaut croisé qui pourrait survenir au résultat de la suspension des paiements susvisés.

Sur la base de ces éléments et de la cession par Casino de sa participation résiduelle dans Assai qui a été réalisée le 23 juin pour un produit net après frais et impôts estimé à 326 ME, le rapport d'Accuracy sur les prévisions de liquidités du groupe n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de la période de conciliation. Dans l'hypothèse d'une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires du premier périmètre de magasins représentant un chiffre d'affaires de 549 millions d'euros HT, le rapport d'Accuracy sur les prévisions de liquidités du groupe n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de l'exercice 2023. Il convient de noter que ces prévisions dépendent principalement de l'activité des enseignes dans les mois à venir (notamment la reprise des HM/SM) et du maintien des délais fournisseurs (ce qui est le cas à date), souligne Casino.

Le Groupe Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet. Le Groupe estime que cet accord devra comprendre un apport en fonds propres pour un montant d'au moins 900 millions d'euros afin de permettre la mise en oeuvre du plan d'affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquates. A cet égard, les créanciers, pour ceux ne l'ayant pas encore fait, ont été invités à s'organiser pour faciliter la poursuite des discussions avec le Groupe.

Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée.