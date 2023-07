Casino : 3F propose une ambition nouvelle au groupe !

(Boursier.com) — Moez -Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse (les Fondateurs) annoncent avoir soumis une offre à Casino Guichard-Perrachon en vue de mettre en oeuvre un projet industriel et commercial de long terme accompagné de moyens financiers renforcés et d'un ancrage français confirmé.

Les Fondateurs, regroupés dans un véhicule d'investissement commun immatriculé en France, 3F Holding, investiront en fonds propres dans le groupe Casino dans le but de mettre en oeuvre un plan industriel, commercial et social fort, s'appuyant sur la notoriété de ses enseignes, sur leur ancrage régional solide ainsi que sur l'engagement et le professionnalisme de ses salariés.

L'Offre bénéficie du soutien d'un groupe important de créanciers du groupe Casino, convaincus de la solidité du plan industriel, commercial, social et financier.

En outre, l'Offre repose sur un projet industriel et social de long terme, respectueux de l'histoire et de la culture du groupe Casino. Elle comporte également un puissant volet financier dotant le Groupe d'une structure capitalistique et financière appropriée.

L'objectif du plan de relance industriel et commercial sera de repositionner Casino afin de répondre aux attentes des consommateurs notamment par l'innovation dans les concepts, les process et l'offre renouvelée. Afin de renouer avec la croissance des ventes et la rentabilité des magasins, ce plan s'appuiera aussi sur la puissance du réseau de magasins de Casino et sur l'ensemble de ses équipes.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe bénéficiera de la connaissance approfondie du secteur de la distribution de Moez-Alexandre Zouari, qui prendra la direction du Groupe.

3F et ses partenaires financiers investiront 900 millions d'euros dans le Groupe à l'issue de l'opération sous réserve des conditions d'usage. Cette proposition de restructuration de la dette se traduira par une réduction significative de l'endettement du Groupe.

Les Fondateurs s'appuieront sur les différentes parties prenantes, afin d'assurer un avenir durable et pérenne au groupe Casino, à ses salariés ainsi qu'à ses partenaires commerciaux.

Gide Loyrette Nouel et Hogan Lovells agissent en tant que conseils juridiques de 3F, Centerview Partners et Deutsche Bank en tant que conseils financiers et 8Advisory en tant que consultants en stratégie de redressement.