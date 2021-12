Casino : +15% sur la semaine !

(Boursier.com) — Casino signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de plus de 15% à 23 euros. Le distributeur a annoncé la cession définitive de 3% du capital de Mercialys pour un montant de 24 millions d'euros. Mais le groupe stéphanois a surtout été soutenu par la montée au capital de Vesa Equity Investment. Le véhicule d'investissement contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac détient désormais 6,82% du capital et 5,05% des droits de vote de la société à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Du côté des analystes, AlphaValue a remonté le curseur de 32,2 à 33,3 euros tout en confirmant son avis 'achat'.