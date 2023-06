Casey's souffre à Wall Street

(Boursier.com) — Casey 's General Stores, la chaîne américaine d'épiceries de quartier, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,49$ à comparer à un consensus de 1,58$. Les revenus ont totalisé quant à eux 3,33 milliards de dollars sur la période, contre 3,46 milliards un an avant. Ils ratent de 2% le consensus des analystes. Pour l'exercice fiscal 2023 clos fin avril, le bénéfice dilué par action a tout de même augmenté de 31% à 11,91$. Le bénéfice net de l'exercice grimpe de 31% à 447 millions de dollars. "Casey's a clôturé son plan stratégique triennal avec un autre exercice record pour ses actionnaires, mis en évidence par une croissance de 19% de l'EBITDA et une croissance de 31% du BPA dilué", a déclaré Darren Rebelez, président et directeur général.