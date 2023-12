Casey's maintient le cap à Wall Street

(Boursier.com) — Casey 's General Stores, la chaîne américaine d'épiceries de quartier, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 4,24$, à comparer à un consensus de 3,74$ et un niveau de 3,67$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,06 milliards de dollars sur la période, contre 3,98 milliards un an avant. Ils ratent de 2% le consensus des analystes. Pour l'exercice fiscal 2024, le groupe envisage une croissance de l'Ebitda "conforme à l'objectif du plan stratégique à long terme de 8 à 10%". Le groupe prévoit de racheter pour au moins 100 millions de dollars d'actions tout au long de l'exercice. Les ventes internes des magasins comparables devraient augmenter de 3,5 à 5%. Les charges d'intérêts nettes devraient s'élever à environ 53 millions de dollars.