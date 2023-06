Carvana s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Carvana s'envole de 28% à près de 20$ à Wall Street, après une révision de sa guidance de profits. Le détaillant américain en voitures d'occasion a déclaré que ses opérations s'amélioraient au deuxième trimestre. La société prévoit d'atteindre un Ebitda ajusté supérieur à 50 millions de dollars au deuxième trimestre. Le bénéfice brut total par unité (GPU), sur une base ajustée, devrait être supérieur à 6.000$, ce qui représente un nouveau record pour l'entreprise et une amélioration de plus de 63% par rapport au deuxième trimestre 2022. "Notre premier trimestre 2023 record est la preuve que notre stratégie fonctionne, et nos perspectives actualisées pour le deuxième trimestre 2023 démontrent que nos progrès continuent d'avoir un impact positif sur l'entreprise encore plus rapidement que prévu", a déclaré Ernie Garcia, fondateur et DG de Carvana. "L'accent constant de l'équipe sur la rentabilité a entraîné des économies et des gains d'efficacité importants, et ce travail continuera alors que nous poursuivons l'exécution de notre plan".

La concentration de Carvana sur l'efficacité opérationnelle a entraîné des améliorations des résultats financiers du premier trimestre 2023, l'un des trimestres les plus performants de l'histoire de l'entreprise. Des efforts significatifs se poursuivent aux dires du groupe. Carvana n'a pas donné d'indications sur le bénéfice net.