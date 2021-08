Carslberg : ça mousse

(Boursier.com) — Profitant de la réouverture des bars et restaurants, Carslberg rehausse pour la deuxième fois de l'année ses objectifs 2021 même si le brasseur prévient que les restrictions sévères liées au coronavirus en Asie pourraient affecter ses ventes. "Bien que l'incertitude concernant le reste de l'année persiste, nous sommes satisfaits de la solidité des résultats du premier semestre et du bon début du troisième trimestre", a déclaré le directeur général, Cees 't Hart.

Le troisième brasseur mondial a souligné que les volumes de bière sur les marchés clés que sont la Chine et la Russie avaient augmenté pour atteindre des niveaux "bien supérieurs" à ceux d'avant la pandémie, tandis que les marchés européens tels que la France, la Suisse et la Suède restent en dessous des niveaux atteints avant la crise sanitaire. Sur les trois mois clos fin juin, le groupe scandinave enregistre des ventes de 18,69 milliards de couronnes danoises (2,94 milliards de dollars), en hausse de 14,3% en organique, et supérieures aux attentes des analystes. Sur les six premiers mois de l'année, la société danoise réalise un profit net de 3,03 MdsC (+6%) pour des revenus de 31,7 MdsC (+9,6% en organique). Le profit opérationnel ajusté grimpe de 10,7% à 5,1 MdsC.

Sur l'ensemble de l'exercice, Carslberg anticipe désormais un Ebit ajusté en croissance de 8 à 11% contre 5 à 10% précédemment.