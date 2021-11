Carrefour Voyages, désormais en Belgique

(Boursier.com) — A partir du 1er décembre, Carrefour Voyages, qui est actuellement uniquement disponible en France, sera lancé en Belgique. L'objectif est de proposer une grande variété de séjours à des prix accessibles aux clients belges.

Présent depuis plus de 30 ans sur le marché français, Carrefour Voyages s'exporte pour proposer au marché belge des séjours à des prix très attractifs, en proposant des offres de qualité, testées par des équipes d'experts. Carrefour Voyages en Belgique proposera un site internet en deux langues, français et néerlandais, ainsi qu'un call center lui aussi bilingue afin d'aider et accompagner les clients.

Des départs depuis les aéroports belges et européens de proximité et plus de 40 destinations seront disponibles dès le 1er décembre, avec des offres de lancement négociées et exceptionnelles, dont une offre de vacances à la montagne ainsi que des séjours dans des parcs d'attraction, comme Disneyland.

Carrefour précise qu'avec l'équivalent de la Carte PASS belge, les consommateurs auront bientôt la possibilité d'effectuer des paiements fractionnés.

Cette nouvelle offre de service Carrefour en Belgique sera relayée dans les catalogues, dans tous les magasins Carrefour Belgique et également depuis le site e-commerce.