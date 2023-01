Carrefour : vif rebond !

(Boursier.com) — En baisse au cours des trois dernières séances, Carrefour se distingue ce lundi à Paris avec un titre qui avance de plus de 4% à 17,3 euros. Le distributeur profite de plusieurs commentaires favorables d'analystes à l'approche de sa publication annuelle, le 14 février prochain. UBS ('neutre') s'attend à ce que la société affiche des ventes robustes, principalement en raison de l'accélération de l'inflation en Europe. Si les marges devraient rester sous pression au niveau européen, une forte discipline au niveau des coûts en France devrait conduire à une stabilité des marges nationales au 2ème semestre. Le flux de trésorerie disponible pour les exercices 2022 et 2023 ainsi qu'un apport potentiel de 1 milliard d'euros provenant de la cession des activités à Taïwan devraient soutenir l'objectif de Carrefour de continuer à générer un retour aux actionnaires de 700 à 750 millions d'euros.

A l''achat', Citi note que la valorisation est attrayante et s'attend à ce que la société publie des résultats en ligne avec les attentes tout en confirmant un programme rachat de titres de 750 millions d'euros minimum.

Invest Securties ('neutre') se montre plus prudent. "Force est de constater que le retour au premier plan de l'inflation alimentaire en Europe n'a pas créé le contexte positif que l'on pressentait début 2022 dans la Grande Distribution, mouvement trop fort et trop rapide pour ne pas détruire de la valeur. La stratégie du groupe n'est pas en cause, c'est la bonne, notamment en France dans la recherche d'un compromis équilibré entre rentabilité et compétitivité. Le Brésil y déroge mais c'est assumé, Carrefour visant à accroître son leadership pour renforcer le rendement de l'intégration de Grupo BIG. Le T4 2022 n'a pas véritablement permis d'améliorer la trajectoire des marges dans un contexte de déconsommation aggravé en Espagne s'ajoutant au cas particulier de la Belgique, pour constituer un facteur de révision à la baisse de nos prévisions d'EBIT sans toutefois nous conduire à diverger avec le consensus (2,371 MdsE)s. Le vrai problème pour 2023 est que Carrefour reste à notre avis trop tributaire de multiples conditions exogènes qui lui échappent. Dans un contexte de dérive croissante des OPEX, l'aléa principal serait sans doute de voir l'inflation alimentaire s'infléchir rapidement".