Carrefour va prendre une participation minoritaire dans Cajoo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour est entré en négociations exclusives en vue d'une prise de participation minoritaire dans la start-up Cajoo, spécialiste français de la livraison de courses du quotidien en moins de 15 minutes.

Fondé en février 2021, Cajoo est le pionnier sur le marché français du quick-commerce. Seulement 5 mois après son lancement, la start-up est déjà présente dans 10 villes de France et compte plus de 100.000 utilisateurs. A travers son réseau de darkstores et ses équipes de préparateurs et de livreurs salariés, Cajoo livre aujourd'hui près de 2.000 produits alimentaires et non-alimentaires en moins de 15 minutes, sur de larges plages horaires.

Cet investissement permet à Carrefour de poursuivre son ambition e-commerce "au plus près des nouvelles tendances de consommation". Il s'accompagne d'un partenariat industriel exclusif portant notamment sur l'approvisionnement et la logistique opérationnelle dans les darkstores de Cajoo.

Cette levée de fonds permettra à Cajoo d'accélérer son développement en France et en Europe, tout en s'appuyant sur l'expertise opérationnelle de Carrefour pour optimiser son modèle et étendre ses services.