Carrefour : va acquérir les enseignes Cora et Match auprès du groupe Louis Delhaize

(Boursier.com) — Carrefour a conclu, ce 12 juillet, un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, réaffirmant son leadership sur le marché de la distribution alimentaire dans l'Hexagone.

Les enseignes Cora et Match opèrent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés et emploient près de 24.000 personnes en France. Elles ont généré un chiffre d'affaires hors taxes de 5,2 MdsE en 2022 (4,3 MdsE hors essence), pour un Ebitda de 189 ME. Le parc de magasins acquis présente une très forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marchés particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est peu présent.

L'opération comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés.

La transaction, dont la finalisation est attendue à l'été 2024, valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 MdsE. Elle sera relutive sur le bénéfice net ajusté par action du Groupe dès la première année.

L'intégration des magasins Cora et Match offre un potentiel de synergies significatif, estimé à 110 ME d'Ebitda en base annuelle 3 ans après la réalisation effective de la transaction. Les coûts d'intégration associés, répartis sur 2 ans, sont estimés à 200 ME (investissements et charges d'exploitation).

Parallèlement, Carmila, dont Carrefour détient 36%, a conclu un accord avec le groupe Louis Delhaize pour reprendre leur participation de 93% dans Galimmo, qui détient 52 galeries commerciales adjacentes à des magasins Cora.

Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour, a déclaré : "Avec le rachat des enseignes Cora et Match, Carrefour annonce sa première acquisition majeure en France depuis plus de 20 ans et consolide son leadership de la distribution alimentaire sur son marché domestique. Cette opération amicale va permettre à Carrefour de poursuivre l'aventure engagée en France par la famille Bouriez et le groupe Louis Delhaize, avec lequel notre Groupe partage une culture, une histoire et des valeurs communes".

Synergies

La mise en commun des forces respectives de Carrefour, de Cora et Match sera fortement créatrice de valeur, avec un montant de synergies annuelles estimé à 110 ME d'Ebitda, 3 ans après la réalisation effective de la transaction.

Structure de la transaction

L'acquisition sera réalisée à 100% en numéraire, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 MdE, reflétant un multiple d'acquisition post synergies EV/Ebitda de l'ordre de 4,2x, un multiple fortement relutif sur la base de la valorisation actuelle du Groupe Carrefour.

La transaction reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence française ainsi qu'aux conditions usuelles. Compte tenu de la forte complémentarité géographique des deux Groupes, Carrefour estime les enjeux de concurrence limités.

La finalisation est attendue à l'été 2024.