Carrefour : une opération qui fait sens

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les analystes saluent dans l'ensemble la reprise par Carrefour de plusieurs points de vente du distributeur Makro situés au Brésil. La transaction, de 1,95 milliard de Reais (environ 420 millions d'euros), porte sur 30 magasins (dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et 8 en location) et 14 stations-service, situés dans 17 États du Brésil.

"Sur la base du modèle Atacadao, Carrefour prévoit d'augmenter le chiffre d'affaires de plus de 60% et d'optimiser la structure de coûts, permettant d'atteindre progressivement une profitabilité proche de celle du parc Atacadao existant", a indiqué le groupe français.

Pour Jefferies, l'opération devrait gonfler les bénéfices de Carrefour d'environ 3% d'ici 2023. Avec cet accord, Carrefour Brésil augmente ses investissements dans son format le plus rentable et à plus forte croissance, souligne le broker, à l''achat' sur la valeur. L'acquisition devrait affaiblir la spéculation selon laquelle une combinaison avec Casino devrait être considérée comme une option viable ou souhaitable, ajoute le courtier, qui note que Carrefour a une position de leader au Brésil, où le profil de rendement est "bien supérieur" à celui des autres marchés.

Bryan Garnier ('achat') évoque un prix raisonnable pour une transaction qui ne remet pas en cause la capacité de Carrefour à gérer de nouvelles opérations de M&A. Le titre figure dans la 'top liste' du broker.

Le titre pointe en légère hausse en fin de matinée à 15,9 euros.