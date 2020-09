Carrefour : un partenariat avec Food-X Technologies pour renforcer le e-commerce

(Boursier.com) — Le Groupe Carrefour a conclu un partenariat stratégique avec Food-X Technologies Inc., une entreprise canadienne qui a développé une technologie de pointe pour la gestion des commandes en ligne dans l'alimentaire. Ce partenariat renforce les capacités e-commerce de Carrefour en accélérant son innovation technologique. Ce partenariat technologique avec Food-X est enthousiasmant. Il va nous permettre de renforcer l'efficacité de nos opérations e-commerce et de déployer, dans l'un de nos marchés stratégiques, une approche innovante pour bâtir une activité e-commerce rentable et responsable dans l'alimentaire, tout en procurant à nos clients une expérience digitale de premier plan , indique Amélie Oudéa-Castéra, Directrice e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour.

Cet accord va permettre au Groupe Carrefour d'améliorer la productivité et la rentabilité de ses opérations e-commerce mais aussi son expérience client sur le digital, à un moment où les consommateurs font de plus en plus leurs courses en ligne à travers le monde.

Nouvelle suite logicielle

Dans le cadre d'un accord exclusif couvrant dans un premier temps le marché belge, Carrefour va, d'ici mi-2021, intégrer en mode SaaS (software-as-a-service) la suite logicielle de Food-X Technologies qui couvre tout un spectre de fonctionnalités, de la prise de commande à la livraison du dernier kilomètre, parmi lesquelles :

- des interfaces de programmation applicative (APIs) de premier plan, permettant l'amélioration des fonctionnalités proposées aux clients sur le site internet ;

- un système de planification et d'ordonnancement des commandes avancé, basé sur de l'intelligence artificielle ;

- une gestion des opérations parfaitement adaptée pour les produits frais et locaux ;

- des algorithmes d'emballage intelligents optimisant l'utilisation de l'espace dans les véhicules de livraison;

- une technologie de gestion dynamique et efficiente des itinéraires ;

- des pratiques durables, incluant la réduction des déchets, la réduction des emballages en plastique et l'utilisation de bacs réutilisables, en lien avec les objectifs du programme "Act for Food" de Carrefour.

Du click&collect en Belgique

Carrefour va bâtir son premier centre de préparation de commandes en Belgique. Il livrera les magasins proposant le click&collect et assurera la livraison à domicile, couvrant ainsi l'ensemble du territoire national et permettant à Carrefour Belgique de conquérir de nouveaux clients.

En complément de ce pilote, Carrefour et Food-X envisagent d'étendre leur partenariat à d'autres géographies, la technologie Food-X pouvant être déployée non seulement en entrepôts mais aussi dans les magasins dotés d'une réserve pour la préparation des commandes e-commerce (modèles dits 'hybrides'). Carrefour et Food-X vont aussi renforcer leur collaboration en matière technologique et de développement de pratiques e-commerce responsables.