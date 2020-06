Carrefour : un analyste salue l'arrivée du nouveau patron en France

Carrefour : un analyste salue l'arrivée du nouveau patron en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour avance de 1,8% à 14,1 euros au lendemain de la nomination de Rami Baitieh au poste de Directeur Exécutif France. Il aura pour mission, avec son équipe, de conduire la transformation des organisations et modes de fonctionnement de Carrefour pour plus d'efficacité.

Au sein de Carrefour, R. Baitieh a fait ses preuves en matière d'amélioration des performances de l'activité, de l'orientation client et de redressement des opérations, explique UBS. Il a dirigé les filiales du distributeur à Taïwan, en Argentine et en Espagne qui sont tous très performants au sein du groupe. En Espagne notamment, le dirigeant a mené un effort ciblé pour améliorer la satisfaction des clients, un point clé au niveau du groupe Carrefour.

Le broker souligne par ailleurs le fait que la contribution de Pascal Clouzard à la transformation de Carrefour France soit reconnue par Alexandre Bombard dans le communiqué, suggère qu'il s'agit de la prochaine étape dans l'évolution de la stratégie dans l'Hexagone plutôt que d'un quelconque écart de performance. UBS accueille ainsi positivement cette annonce et réitère son conseil 'achat' et sa cible de 17 euros.