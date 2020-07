Carrefour : tout pour les toutous avec Noa

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Noa, nouvelle enseigne d'animalerie lancée en janvier 2019 par InVivo Retail, dévoilent un nouveau concept au sein de l'hypermarché de Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise). Pré-ouvert depuis le 13 juillet, cet espace propose une offre complète dédiée aux chiens et chats. Le marché de l'animalerie est en pleine évolution avec des propriétaires d'animaux de compagnie de plus en plus attentifs à la santé et au bien-être de leurs petits compagnons tout en cherchant conseils et accompagnements personnalisés. C'est pour répondre à ces nouvelles attentes que Noa s'installe au coeur du magasin Carrefour de Saint-Brice-sous-Forêt et propose à la fois une offre de produits spécialisés, conseils et expertises , expliquent les deux partenaires.

Ce shop-in-shop est un premier test. Original, l'espace allie conseils personnalisés, grâce à une équipe de conseillers-vendeurs Noa passionnés et experts, à une offre complète de produits pour prendre soin des chiens et chats. Les 190m2 du 'shop-in-shop' ont été pensés pour trouver facilement ce qui est le plus adapté à son animal de compagnie : l'alimentation, les produits d'hygiène, de soin et tous types d'accessoires, de jouets, de couchages et de transports.

De nouveaux services et offres verront progressivement le jour, comme la mise en place de l'espace "Paravet", élément phare du concept, qui donne la possibilité d'effectuer un diagnostic bien-être de son animal lors d'un rendez-vous personnalisé avec un conseiller qualifié.

Complémentaire des produits disponibles dans le magasin, l'espace Noa propose une offre élargie, avec des produits de marques spécialistes.