Carrefour : Tesla entre dans la flotte de location de véhicules

(Boursier.com) — Carrefour Location, premier réseau de location de véhicules avec 850 agences en France, accélère le développement de son offre avec l'arrivée de nouveaux véhicules de tourisme électriques dont les modèles Tesla Model Y et Tesla Model 3.

Jusqu'au 31 juillet et dans près d'une trentaine de magasins, Carrefour Location proposera à ses clients la Tesla au prix de 59 euros la première journée de location, puis les prix varieront en fonction des modèles et des moments de la semaine. Ils sont prévus entre 119 euros et 149 euros les journées suivantes.

L'offre de véhicules Tesla sera, dans un 1er temps disponible, dans 80 hypermarchés et supermarchés de l'enseigne, puis étendue plus largement d'ici 2023.

Cette offre vient s'associer au déploiement de Carrefour Energies à travers ses 5.000 points de recharges électriques disponibles d'ici 2025 pour l'ensemble des hypermarchés Carrefour, avec un service d'électricité 100% verte.