Carrefour tente un rebond après le 'coup de mou' d'hier

(Boursier.com) — Carrefour reprend 1,1% à 16,45 euros ce mercredi après sa baisse d'hier dans le sillage de la présentation de ses perspectives. Dans le cadre de 'Carrefour 2026', le distributeur va augmenter son rythme d'investissements annuels à 2 milliards d'euros (contre 1,7 MdE) et se fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 MdE à horizon 2026, contre nettement supérieur à 1 milliard d'euros cette année...

Pour atteindre cette guidance et aider ses clients face aux enjeux de pouvoir d'achat et pour faire face aux défis climatiques, Carrefour va placer sa marque propre au coeur de son modèle commercial. Elle représentera 40% du chiffre d'affaires alimentaire en 2026 (vs. 33% en 2022).

En outre, le groupe va développer à marche forcée ses formats de magasins discounts avec un parc de plus de 470 Atacadão attendu au Brésil en 2026 (+200 vs. 2022) et le lancement d'Atacadão en France à l'automne 2023. Le management a par ailleurs confirmé ses initiatives en e-commerce ainsi que l'objectif de 10 MdsE de GMV e-commerce en 2026.

La rationalisation du groupe de distribution n'est pas oubliée puisque la transformation de tous les processus opérationnels grâce au digital et à une organisation repensée, devraient contribuer à générer 4 MdsE d'économies de coûts d'ici 4 ans. La direction affiche également une politique énergétique ambitieuse puisqu'elle table sur une baisse de sa consommation d'énergie de 20% en 2026 (dès 2024 en France) et sur l'utilisation de parkings pour la production d'énergie photovoltaïque (4,5 millions de mètres carrés de panneaux solaires en 2026).

Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs a ajusté le curseur de 16,5 à 16 euros en restant 'neutre', mais Bernstein a rehaussé sa cible de 17,5 à 18 euros ('performance de marché'), même s'il juge la stratégie quelque peu "préoccupante", car elle se concentre sur l'expansion, sans prendre les mesures nécessaires pour simplifier le groupe telles que des cessions de marché, la réduction de l'espace et la compétitivité prix. L'analyste s'attendait à un plan "plus radical" par rapport aux 'améliorations habituelles'... Il juge toutefois positifs l'accent mis sur la marque de distributeur, le changement du modèle des hypers et l'engagement à augmenter le dividende en numéraire...

UBS qui est 'neutre' explique quant à lui que la nouvelle stratégie 2026 permettra de générer un plus important flux de trésorerie disponible malgré l'augmentation des dépenses d'investissement. Jefferies ('achat') indique enfin que les investisseurs se méfient de la capacité du groupe à continuer à délivrer sur le front des flux de trésorerie disponibles...