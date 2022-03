Carrefour : Succès de l'émission obligataire inaugurale en Sustainability-Linked Bond de 1,5 MdE

(Boursier.com) — Carrefour a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 Milliard d'euros. Celle-ci se compose de deux tranches dites Sustainability-Linked, indexées sur les objectifs de développement durable du Groupe :

-Une première tranche à taux fixe de maturité 4,6 ans et d'un montant de 750 millions d'euros, assortie d'un coupon de 1,875% par an,

-Une seconde tranche à taux fixe de maturité 7,6 ans et d'un montant de 750 millions d'euros, assortie d'un coupon de 2,375% par an.

Ces obligations sont notées BBB par Standard & Poor's.

Cette émission a reçu un accueil exceptionnel du marché, avec une demande totale de près de 8 milliards d'euros. Cela a permis une exécution rapide, des coupons attractifs et une émission finale de 1,5 milliard d'euros.

Carrefour rendra compte chaque année dans son Document d'Enregistrement Universel du niveau d'avancement des indicateurs clés de performance extra-financière, qui sera évalué par un tiers indépendant. Les montants levés viendront financer les besoins généraux du Groupe et assurer le refinancement obligataire.

Matthieu Malige, Chief Financial Officer, a déclaré : "Le formidable succès de notre émission obligataire constitue

une nouvelle preuve de la confiance des marchés dans la qualité de la signature Carrefour, dans sa stratégie et sa

politique financière. Je suis particulièrement heureux de l'émission initiale de ces Sustainability-Linked Bonds, qui

confirme le plein engagement de la direction financière du Groupe dans la démarche de transition alimentaire et

environnementale de Carrefour."