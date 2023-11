Carrefour : Succès d'une émission obligataire en Sustainability-Linked Bond de 750 ME à 8 ans

(Boursier.com) — Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 750 millions d'euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe, l'un sur le Scope 1 et 2, l'autre sur le Scope 3.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Montant : 750 millions d'euros

Emetteur : Carrefour SA

Echéance et règlement : novembre 2031

Format : Taux fixe, remboursement in fine

Coupon : 4,375% par an.

Cette émission a été sursouscrite 3 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour. Ceci a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorables.

Les 750 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.

L'obligation bénéficiera d'une notation "BBB" par Standard & Poor's.