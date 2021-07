Carrefour soutient le développement de la filière d'amandes françaises bio

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour , engagé dans la promotion d'une production française et locale, a ainsi conclu un partenariat avec la coopérative La Melba, qui réunit des producteurs d'amandes dans les Pyrénées Orientales, pour les accompagner dans leur conversion à l'agriculture biologique et proposer une alternative origine France dans ses magasins.

L'enseigne accompagne concrètement la création et le développement d'une filière d'amandes bio françaises, avec un engagement sur les prix et les volumes pour 3 ans minimum, ce qui permet d'apporter à la fois sécurité et visibilité aux 5 producteurs de la coopérative qui se lancent dans la conversion. Durant la période de conversion, les amandiers sont cultivés en respectant les règles de l'agriculture biologique. Cette phase, d'une durée de 3 ans, est essentielle car elle permet au sol et à la biodiversité de l'exploitation de se régénérer. Pour autant, l'étape est économiquement difficile pour les agriculteurs qui ne peuvent pas, pendant cette période, valoriser leurs cultures sous le label "bio", alors que le changement opéré dans leur façon de cultiver est coûteuse. Carrefour les accompagne donc et les soutient durant cette transition.

A terme, d'ici 3 ans, le nombre d'hectares d'amandes cultivées en bio aura quintuplé grâce à cette conversion, en passant de 3 hectares en 2020 à 17 hectares en 2024. Les amandes en conversion sont déjà disponibles dans 14 magasins du Sud-Est de la France, et les premières amandes certifiées agriculture biologique arriveront dans les prochains mois.

Rappelons que la France consomme plus de 40.000 tonnes d'amandes chaque année, dont 98% sont importées.