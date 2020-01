Carrefour soutenu par les brokers

(Boursier.com) — Carrefour gagne encore 1,8% ce mardi à 15,5 euros environ, alors que la firme MainFirst Bank vient de confirmer son conseil d'achat assorti d'un objectif de 20 euros. Hier, Independent Research GmbH avait réaffirmé pour sa part un avis à 'conserver' et une cible de 17 euros. Parmi les spécialistes recensés par Bloomberg, 14 sont acheteurs et 11 à conserver, contre 2 vendeurs. L'objectif moyen se situe à 18,92 euros.

Carrefour avait publié la semaine dernière des chiffres assez réconfortants. Le groupe revendique une solide croissance du chiffre d'affaires TTC au 4ème trimestre 2019, en hausse de +3,1% en comparable (LFL) à 21,74 MdsE, avec la confirmation du retour à la croissance en Espagne (+1,2% LFL) et l'accélération de la dynamique commerciale au Brésil (+7,6% LFL). En France, dans un marché en retrait au T4, marqué notamment par les grèves, le chiffre d'affaires comparable de Carrefour ressort à -0,9% (+0,4% en alimentaire). Les ventes en hypermarchés (-3,4% LFL) reflètent l'environnement de consommation dégradé en fin d'année et le poids des investissements en compétitivité. Les supermarchés (+2,2% LFL) et la proximité (+3,2% LFL) affichent "de bonnes performances" selon le groupe. Le consensus FactSet était de 21,7 MdsE de CA trimestriel. Il est donc légèrement dépassé.

Le résultat opérationnel courant (ROC) 2019 publié est attendu à environ 2,09 MdsE, soit une progression de +145 ME (environ +7,4%) à changes constants et à périmètre et normes comptables comparables par rapport à 2018. Le ROC 2019 de la France est attendu en croissance à deux chiffres. Le consensus FactSet d'Ebit annuel se situait à 2,03 MdsE et serait donc aisément dépassé.